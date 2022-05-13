Кемерово, , 10:29 — REGNUM В Кемеровской области в первом квартале 2022 года уровень общей безработицы снизился до 3,9% численности рабочей силы. По данным Росстата, это минимальное значение за всю историю наблюдений, которые ведутся с 90-х годов.

Безработный, безработица, биржа труда Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Отмечается, что предыдущий исторический минимум безработицы — 4,6% — был зафиксирован в четвертом квартале 2021 года.

При этом, постепенное снижение уровня безработицы в регионе наблюдается с октября 2020 года. Сейчас уровень безработицы в Кузбассе на 1 процентный пункт ниже, чем в целом по Сибирскому федеральному округу.