Белгород, , 10:33 — REGNUM Проект по созданию центра селекции и семеноводства сельскохозяйственных растений на базе Белгородского аграрного университета поручил создать губернатор Вячеслав Гладков, сообщает 13 мая пресс-служба правительства региона.

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Необходимость создания новой структуры продиктована в первую очередь внешнеэкономическими факторами. Задача учёных — обеспечить АПК региона и всей страны семенами собственного производства и в перспективе отказаться от поставок импортных сортов и гибридов.

«Я точно не собираюсь упускать возможность создания центра федерального уровня на территории нашего региона. Чтобы получить федеральное финансирование, нам необходимо составить понятный проект с дорожной картой и картой рисков. Для согласования окончательного проекта предлагаю через неделю снова собрать рабочую группу, в состав которой войдут научные сотрудники и представители бизнеса», — сказал губернатор.

В структуру будущего центра также могут войдут семеноводческие предприятия области и «Белгородский ФАНЦ РАН». Курировать работу специалистов будет региональный минсельхоз.