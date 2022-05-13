Белгород, 13 мая 2022, 10:33 — REGNUM Проект по созданию центра селекции и семеноводства сельскохозяйственных растений на базе Белгородского аграрного университета поручил создать губернатор Вячеслав Гладков, сообщает 13 мая пресс-служба правительства региона.
Необходимость создания новой структуры продиктована в первую очередь внешнеэкономическими факторами. Задача учёных — обеспечить АПК региона и всей страны семенами собственного производства и в перспективе отказаться от поставок импортных сортов и гибридов.
В структуру будущего центра также могут войдут семеноводческие предприятия области и «Белгородский ФАНЦ РАН». Курировать работу специалистов будет региональный минсельхоз.