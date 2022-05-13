* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 13 мая, 2022, 10:27 — ИА Регнум. Источники сообщили Afghanistan International, что в афганской провинции Панджшер, уезде Андараб провинции Баглан и уезде Варсадж провинции Тахар по-прежнему сохраняется военная обстановка. 12 мая военный вертолёт талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пролетел на небольшой высоте над домами и полями Варсаджа и обстрелял некоторые районы.

Бойцы «Талибана» (запрещённая в РФ организация)

Согласно местному источнику в уезде Варсадж, 12 мая после долгих уговоров старейшины смогли похоронить тела нескольких убитых талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но радикалы не позволили прочесть над ними погребальную молитву.

«Талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Варсадже возглавляет человек по имени мулла Джану», — сообщил Afghanistan International источник.

Местные жители обвинили его в нападениях на людей из-за их этнической принадлежности и «официальном совершении геноцида».

Источники Afghanistan International в провинции Баглан сообщают, что пять членов Фронта сопротивления и по меньшей мере четыре мирных жителя были убиты талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в деревне Бану уезда Андараб.

Себгатулла Ахмади, представитель Фронта сопротивления, сказал, что командир Асадулла Андараби и четверо его людей попали в окружение и погибли в ожесточенном бою с более чем 400 талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Андарабе также не разрешили местным жителям провести траурные церемонии по погибшим.

«Местные жители с трудом получили разрешение похоронить их», — сказал источник.

Согласно местным источникам, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) предупредили мирных жителей в Андарабе, что «если вы не уговорите членов Фронта сопротивления, засевших в горах сдаться нам, мы выселим вас отсюда».

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) предупредили мирных жителей в Андарабе, что «жители каждой деревни, где талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подвергнутся обстрелу, будут насильно переселены».

Достоверные источники из Панджшера сообщили Afghanistan International, что прошлой ночью между силами Фронта сопротивления и талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в долине Арзу произошел ожесточенный бой.

Али Мейсам Назари, глава отдела внешних связей Фронта сопротивления, написал на своей странице в Twitter, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пытались атаковать две базы фронта, но силы сопротивления отбили эти атаки. По словам Назари, в ходе боев было убито более 38 талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не дали комментариев.

Ранее радикалы заявляли, что в провинции Панджшер талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сдались 250 бойцов Фронта сопротивления. Однако представители фронта и местные источники подчеркнули, что все они были гражданскими лицами.

На своих страницах в социальных сетях талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) разместили видео с телами убитых в провинции Панджшер. В одном видео боевик «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) показывает окровавленное тело мужчины, лежащее на земле, говоря: «Этот человек был взят в плен с гранатомётом и автоматом в долине Иманд, но был убит, когда он пытался бежать». На видео видно, что пуля попала ему в голову.

На другом видео, опубликованном талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), виден столб дыма, поднимающийся из глинобитного дома. Боевик «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) говорит: «Хвала Аллаху мы сожгли дома панджшерцев и членов сопротивления».

В последние дни правозащитники обвинили талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в совершении военных преступлений в Панджшере, Тахаре и Баглане.