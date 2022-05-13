Канберра, 13 мая, 2022, 10:29 — ИА Регнум. Несмотря на то, что нынешние опросы общественного мнения указывают на то, что Лейбористская партия Австралии может выиграть до 80 мест в Палате представителей, политический обозреватель телеканала Nine News Крис Ульманн считает, что всецело полагаться на такие прогнозы не стоит. Об этом он рассказал 12 мая в студии 9News.

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«Опросы в прошлый раз были ошибочными, поэтому мы всегда немного нервничаем по этому поводу», — отметил журналист.

В то же время Ульманн признал, что дела для правящей «Коалиции» во главе со Скоттом Моррисоном идут не очень плохо в свете ставших известными скандалов.

Например, бывший верховный комиссар Австралии на Соломоновых островах Тревор Софилд недавно пожаловался на то, что служба безопасности Скотта Моррисона «скрутила» его после того, как он хотел подойти к премьер-министру Моррисону, чтобы обсудить с ним политику Австралии в Тихом океане за последние годы.