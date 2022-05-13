Курск, , 10:27 — REGNUM На Курскую область 12 мая обрушился шквалистый ветер, из-за которого в регионе нарушено электроснабжение, водоснабжение и газоснабжение. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт.

Камиль Коро. Порыв ветра. 1870

В Курске была повреждена кровля и кабель на трансформаторной подстанции на проспекте Плевицкой, без электричества остались 40 многоэтажек. В 22:30 электричество подключили в 24 домах на проспекте Клыкова. К утру 13 мая без электричества оставались шесть домов на проспекте Плевицкой, в которых проживают 864 человека. Также в Курске были повалены опоры электропередач и деревья. В первую очередь аварийные бригады устраняют завалы на транспортных магистралях.

Было отключено водоснабжение на проспекте Победы и в Сеймском округе Курска. 13 мая воду курянам дали, но в части Сеймского округа снижено давление воды в системе, продолжаются восстановительные работы.

В области без электричества остались 243 населенных пункта. К 6:00 13 мая электроснабжение восстановлено в 137 из них. Из-за падения деревьев повреждены подводящие газопроводы в Фатежском и Поныровском районах у 187 домов. В Фатежском районе газоснабжение уже восстановлено.

К восстановительным работам дополнительно привлечен личный состав противопожарной службы и аварийно-спасательной службы Курской области.