Улан-Удэ, , 10:26 — REGNUM В Бурятии следователи начали процессуальную проверку по факту нападения бродячих собак на семилетнего ребёнка. Информация об этом ранее появилась в СМИ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Напавших на мальчика собак опознали. Улан-Удэ Администрация Улан-Удэ

12 мая мальчик пришёл к дому своего друга, проживающего в частном секторе Улан-Удэ. В этот момент на него напали три собаки, причинив зубами рваные раны. Ребёнок госпитализировали в больницу и прооперировали.

«Указанный факт нападения стаи бродячих собак на ребенка свидетельствует, что администрацией города Улан-Удэ соответствующие обязанности по обращению с бездомными животными должным образом не выполняются», — отметили в управлении.

В рамках проверки следователи намерены установить все обстоятельства происшествия и дать действиям или бездействию чиновников объективную оценку.

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