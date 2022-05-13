Омск, 13 мая, 2022, 10:26 — ИА Регнум. В ходе спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины погибли ещё четверо военнослужащих из Омской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Свечи

Губернатор Омской области Александр Бурков выразил соболезнования родным и близким погибших — капитана Виталия Одегова, сержанта Серека Ахимбаева, старшего сержанта Ерлана Исабекова, гвардии рядового Линара Ниязова.

«Они посвятили свою жизнь защите Родины и как герои погибли в бою. Такие люди — гордость российской армии. Вечная память!» — подчеркнул омский губернатора.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о гибели ещё четверых омских военнослужащих в ходе спецоперации.