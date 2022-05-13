Канберра, 13 мая, 2022, 10:26 — ИА Регнум. 13 мая премьер-министр Австралии Скотт Моррисон опубликовал на странице в соцсети краткое сообщение, согласно которому в случае его переизбрания на федеральных выборах доходы отдельных домохозяйств вырастут. Однако избиратели такой пост Моррисона не оценили, о чем сообщил телеканал Nine News.

The White House Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон

Моррисон опубликовал краткое текстовое изображение, объясняющее, как доходы домохозяйств, зарабатывающих 180 000 австралийских долларов (123 тыс. долларов США) в год, вырастут почти на 200 долларов в неделю благодаря политике правящей «Коалиции».

Многие пользователи соцсетей тут же стали жаловаться, что реклама налоговых льгот для семей с высокими доходами является «отрывом от реальности».

Дело в том, что по данным компании McCrindle Research, средний доход австралийской семьи составляет чуть более 116 000 долларов в год. Таким образом, Моррисон рассказал городу и миру, что в случае его переизбрания богатые домохозяйства будут жить еще лучше.