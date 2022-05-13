Вашингтон, , 10:24 — REGNUM Американское издание New York Post попрощалось с официальным представителем Белого дома Джен Псаки, припомнив ей недавние просчеты. Соответствующая заметка вышла 12 мая на сайте издание.

Джен Псаки Whitehouse.gov

«Прощайте, Джен Псаки! Как пресс-секретарь Белого дома, вы действительно были очень информативны: каждый день вы показывали пример того, как сегодняшняя Демократическая партия превращает нормальных футбольных мамочек из Гринвича в отрицающие реальность атакующие машины, выкрикивающие оскорбления и подбадривающие нарушителей закона, потому что они не могут признать непопулярность крайне левой повестки дня», — отметило издание.

Когда лепечущий Джо Байден уходил на задний план, давая миру понять, что США находятся в руках человека, который должен шаркать в халате по каком-нибудь доме престарелых, Псаки становилась лицом администрации, которая была полна решимости встретить промежуточные выборы в США так же, как Тельма и Луиза в известном фильме. Опросы показывают, что американские избиратели считают, что демократы все делают неправильно — значит «Педаль в пол, Луиза!»

Обычно пресс-секретари Белого дома стараются не выглядеть так, будто их настолько выводят из себя грубые вопросы, что они опускаются до того, чтобы оскорблять репортеров, однако Псаки и здесь отличилась, нагрубив репортеру Fox News Питеру Дуси.

«Мы должны положить конец этому неподобающему противостоянию, в которой красные противостоят синим», — лихо провозгласил ее босс, Байден, во время своей инаугурации, имея в виду республиканцев и демократов.

В издании напомнили, что все разговоры о возвращении к цивилизованности были забыты в ту же минуту, когда Псаки обнаружила, что среди работающих в Белом доме репортеров есть один, который задает более сложные вопросы, нежели «Почему вы, ребята, такие классные?».

Пиарщики Белого дома обычно не продолжают работать на администрацию даже после того, как приняли предложение о работе от пристрастного новостного агентства, но Псаки пошла на это. Как правило, они не поддерживают преступников, но хотя Псаки достаточно умна, чтобы понимать, что запугивание судей путем нападения на их дома является делом противозаконным, когда ее спросили, должны ли ее коллеги-демократы продолжать угрожать домам судей Верховного суда, своим ответом она поддержала нападавших.

Попытки толпы сторонников демократов повлиять на предстоящее решение по вопросу абортов с помощью нападений на дома судей Верховного суда настолько отвратительны, что даже ультралиберальный сенатор-демократ Дик Дурбин назвал это «предосудительным». Благодаря Псаки у избирателей теперь есть веские причины относиться к беспорядкам 6 января как просто к аналогу того, что делают демократы, пытаясь вмешаться в дела Верховного суда.

В New York Post называли «забавным» то, что Псаки уходит со своего поста в попытке стать звездой MSNBC на фоне крайне низких рейтингов Байдена — как будто прогрессистские идеи пользуются огромной популярностью.