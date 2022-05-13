Москва, , 10:23 — REGNUM Отдать здание посольства Литвы в Москве детям предложил вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов.

Флаги России и Литвы © ИА REGNUM

«Уезжает посол Литвы из России — давайте очищать их помещения и передавать их детям», — отметил Чернышов в телеграм-канале.

По его мнению, пора принять простой факт: Прибалтика — основной элемент политики отмены России.

«Если они не хотят, не могут, не желают отношений с Россией, то и мы не должны идти навстречу», — убежден депутат.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, литовские власти также решили с 7 июня закрыть своё консульство в Санкт-Петербурге.

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