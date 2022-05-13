Донецк, 13 мая, 2022, 10:23 — ИА Регнум. С начала эскалации ситуации на Донбассе 17 февраля в результате обстрелов киевских боевиков в Донецкой Народной Республике (ДНР) погибли в общей сложности 113 мирных жителей, включая четверых детей. Об этом 13 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«По официальным данным СЦКК ДНР на территории в границах до начала СВО (специальной военной операции — ред.) с 17.02.22 по состоянию на 09:30 13.05.22 за 86 дней эскалации погибли 113 мирных жителей, в том числе четверо детей», — говорится в сообщении.

Также указывается, что за этот же период получили ранения в общей сложности 517 мирных жителей, включая 42 детей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что с начала мая российско-украинскую границу пересекли более 142 тыс. мирных жителей Донбасса и с Украины.