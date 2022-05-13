Париж, 13 мая, 2022, 10:21 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон провел переговоры с несколькими международными лидерами, сообщает Елисейский дворец.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

Глава Франции провел переговоры с лидерами Италии, Анголы, Канады, Ирака, Дании, Швеции и Кот-д'Ивуар.

Президенты Франции и Италии обсудили ситуацию вокруг Украины и подчеркнули важность сохранения единства и тесной координации. Стороны хотят и дальше поддерживать Украину. Лидеры также обсудили последствия, с которыми столкнется Европейский союз. Стороны согласились с необходимостью реализации Версальской повестки дня для независимости ЕС с точки зрения энергетики, обороны, продовольствия.

Главы Франции и Анголы поприветствовали углубление двусторонних отношений и их стремление сохранить эту положительную динамику.

С премьер-министром Канады Эммануэль Макрон обсудил ситуацию на Украине. Стороны пообещали Украине поддержку в военном, политическом, экономическом и гуманитарном плане.

Премьер-министр Ирака и глава Франции обсудили внутриполитическую обстановку в Ираке. Эммануэль Макрон подтвердил свою готовность поддерживать восстановление страны. Стороны высоко оценили тесное сотрудничество между Францией и Ираком в борьбе с терроризмом, а также их прочное экономическое партнерство.

Обсуждение с премьер-министрами Дании и Швеции было сосредоточено, в частности, на предложении президента Франции о «Европейском политическом сообществе».

Главы Франции и Кот-д'Ивуар обсудили ситуацию вокруг Украины. Эммануэль Макрон оценил позицию Кот-д'Ивуар в этом вопросе. Президент Франции также поприветствовал организованную Кот-д'Ивуаром конференцию COP15 по борьбе с опустыниванием, которая началась 9 мая и должна закончиться 20 мая.