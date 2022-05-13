Рига, 13 мая 2022, 10:19 — REGNUM Балтийское море становится морем Североатлантического альянса, заявил глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Североатлантический альянс имеет агрессивный характер и не является оборонительным. Он подчеркнул, что любое расширение деятельности этого альянса и его влияние не несут дополнительной безопасности и стабильности.
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