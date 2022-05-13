Чебоксары, , 10:19 — REGNUM В Чувашии стали реже выявлять поддельные денежные купюры, при этом чаще всего обнаруживают фальшивые 5-тысячные банкноты. Об этом ИА REGNUM сообщили в Национальном банке Чувашии.

Деньги Иван Шилов © ИА REGNUM

В первом квартале 2022 года в банковском секторе республики обнаружено 32 российских денежных знака с признаками подделки, в том числе большинство банкнот — 18 штук — номиналом 5 тыс. рублей.

Кроме того, выявлено шесть подделок номиналом 2 тыс. рублей, пять — номиналом 1 тыс. рублей и одна фальшивка номиналом 500 рублей. Также из оборота изъяты две поддельные 10-рублёвые монеты.

Банкиры напоминают, что в первом квартале 2021 года в Чувашии было выявлено 62 фальшивые купюры, то есть за аналогичный период 2022 года обнаружено почти вдвое меньше подделок.

Как сообщало ИА REGNUM, есть три основных критерия для самостоятельной проверки подлинности банкнот: на ощупь, на просвет и при изменении угла зрения. К примеру, на банкноте номиналом 5 тыс. рублей на ощупь воспринимаются рельеф текста «Билет Банка России» и метки для людей с ослабленным зрением, на просвете виден водяной знак, а под углом можно рассмотреть смену цвета герба Хабаровска с малинового на золотисто-зелёный.