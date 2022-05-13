Брисбен, Австралия, 13 мая, 2022, 10:27 — ИА Регнум. На юго-востоке штата Квинсленд, расположенной в северо-восточной части Австралии, было выпущено еще несколько предупреждений о готовности к чрезвычайным ситуациям, поскольку регион продолжают сотрясать ливни и наводнения. Об этом 13 мая сообщил телеканал Nine News.

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Циклон, вызывающий проливные дожди на севере штата, теперь переместился на юго-восток. Некоторые дороги оказались подтопленными и проехать по ним невозможно, поскольку внезапные наводнения продолжают затруднять автомобильное движение.

Жителям всех пострадавших от наводнений районов настоятельно рекомендуется иметь планы действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и следовать советам местных административных советов и бригад спасателей.

В то время как циклон уже обрушился на юго-восток штата, в северных районах Квинсленда все еще борются с последствиями ливней и наводнений.