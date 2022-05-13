Вашингтон, , 10:18 — REGNUM Сын бывшего президента США Дональд Трамп-младший раскритиковал намерение действующей американской администрации выделить ещё $40 млрд в качестве помощи Украине.

Капуста — деньги Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, только $7 млрд действительно пойдут на помощь украинцам, а остальные деньги станут «откатом большой войне и коррумпированным политикам».

«$40 млрд! Денежный ливень на Украину в тот момент, когда американцы страдают. У нас дефицит даже детского питания. А тут такая «отличная работа», — написал Трамп-младший в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сам Дональд Трамп возмутился, что США выделяют Украине $40 млрд, а Европа, в большей степени затронутая конфликтом в этой стране, даёт слишком мало.

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