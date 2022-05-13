Москва, 13 мая, 2022, 10:17 — ИА Регнум. Власти Афганистана нацелены на развитие экономического сотрудничества с Россией, сообщил временный поверенный в делах Афганистана в Москве Джамал Насир Гарвал.

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Он рассказал о переговорах, которые ведутся между странами в сфере бизнеса и финансов.

«Мы настроены и очень хотим развивать экономическое сотрудничество с Россией, чтобы был прогресс в отношениях. Что касается конкретных направлений, то мы заинтересованы в закупках топлива, газа, это… то, в чем нуждается наша страна в первую очередь», — приводит слова Гарвала РИА Новости.

Временный поверенный, работающий в Москве с апреля, сообщил, что Афганистан настроен подписать с Россией конкретные соглашения.