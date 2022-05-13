Канберра, , 10:22 — REGNUM Одной из отличительных черт нынешней предвыборной кампании в Австралии стали нападки правительства Скотта Моррисона на пытающихся его сместить лейбористов, которые, по словам самого премьер-министра страны, боятся занимать жесткую позицию в отношении Поднебесной. Однако лидер Лейбористской партии Австралии Энтони Альбаниз с этим не согласен, о чем он заявил 13 мая в ходе пресс-конференции, передает телеканал Nine News.

Австралия Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Так, он заявил, что лейбористы продолжат высказываться о нарушении официальным Пекином прав человека. В случае победы Альбаниза на выборах он намерен и дальше критиковать Китай за его политику, направленную против уйгуров, освещать «репрессии» в Гонконге и другие проблемы с правами человека.

Он также назвал соглашение о безопасности между Китаем и Соломоновыми островами провалом правительства Австралии во главе со Скоттом Моррисоном.

Альбаниз добавил, что Австралии необходимо отреагировать на «проактивный» Китай путем активизации внешней политики на Тихом океане.

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