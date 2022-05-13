Цхинвал, 13 мая, 2022, 16:26 — ИА Регнум. Бывший сотрудник грузинских силовых структур был приговорён юго-осетинским судом к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы, сообщает 13 мая грузинский телеканал «TV Пирвели».

Ssg.gov.ge На границе Грузии и Южная Осетии

35-летний уроженец Батуми Мамука Чхиквадзе 9 декабря был арестован юго-осетинскими правоохранительными органами около села Никози Цхинвалского района.

Грузинская сторона обвинила спецслужбы Южной Осетии и России в похищении Чхиквадзе на территории Грузии.