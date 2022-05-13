Иркутск, 13 мая, 2022, 10:17 — ИА Регнум. ГУ МВД РФ по Иркутской области 13 мая известило об окончании расследования уголовного дела в отношении троих жительниц Ангарска, незаконно проводившие азартные игры.

Пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО Незаконный игорный бизнес

Летом прошлого 2021 года полицейские вычислили в Ангарске нелегально действующий игровой клуб.

Незаконный бизнес осуществлялся в арендованном помещении одного из городских административных зданий города нефтехимиков. В ходе обыска изъято около двух десятков игровых автоматов и денежные средства в российской и иностранной валюте.

Подсудимыми стали три местные жительницы в возрасте от 25 до 30 лет. Им инкриминируется совершение преступления, предусмотренного частью 2 статьи 171.2 Уголовного кодекса Российской Федерации («Незаконное проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, совершенное группой лиц по предварительному сговору»).

В настоящее время, утвержденное прокуратурой обвинительное заключение направлено в суд, для принятия решения по существу.

Фигуранткам грозит лишение свободы на срок до 2-х лет. Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2022 года в Иркутской области были осуждены организаторы подпольного казино в Ангарске: трем подсудимым назначено наказание от 1 года 6 месяцев до 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно.

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