Краснодар, 13 мая, 2022, 10:17 — ИА Регнум. Временная дамба, сооружённая на Федоровском гидроузле в Краснодарском крае, размыта, сообщили 13 мая в региональном оперативном штабе.

valtercirillo Дамба

«Угрозы подтопления жилого массива нет, эвакуация жителей района не требуется», — уточнили в оперативном штабе.

В настоящее время на месте работают специалисты.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 апреля при проведении ремонта произошло обрушение несущих конструкций Федоровского гидроузла, который обеспечивал водой рисоводческие хозяйства Красноармейского, Калининского, Абинского и частично Крымского районов Краснодарского края. 11 мая оперштаб сообщил о завершении смыкания временной дамбы на гидроузле.