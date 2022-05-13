Уфа, 13 мая, 2022, 10:18 — ИА Регнум. 28 хозяйств в Башкирии стали обладателями грантов «Семейная ферма». Об этом 13 мая сообщает пресс-служба республиканского правительства.

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Сообщается, что в министерстве сельского хозяйства региона были определены победители конкурса на гранты «Семейная ферма» в 2022 году. Общая сумма государственной поддержки по этой программе составляет 259,7 млн рублей.

Отмечается, что на конкурс было подано 53 заявки на участие. При этом отбор прошли 28 проектов.

«Гранты от двух до 26 миллионов рублей получат самые разные фермерские хозяйства из самых разных уголков республики», — приводит пресс-служба слова заместителя премьер-министра — министра сельского хозяйства Ильшата Фазрахманова.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что Башкирия может получить еще 128 млн рублей на развитие промышленности.