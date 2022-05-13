Ереван, 13 мая, 2022, 10:16 — ИА Регнум. Прибывший в Ереван вице-премьер России Сергей Оверчук 12 мая провёл встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом сообщает пресс-служба армянского правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Государственные флаги России и Армении

«Мы высоко ценим уже проделанную работу в рамках трёхсторонней рабочей группы по открытию региональных, автомобильных и железнодорожных коммуникаций. Вы знаете, насколько важна для нас эта тема», — сказал на встрече глава армянского правительства.

Он отметил, что разблокировка коммуникаций касается вопросов в экономической, политической, психологической сферах, а также в области безопасности. Пашинян подчеркнул, что Ереван заинтересован в том, чтобы вопрос решился положительно.

Оверчук в свою очередь отметил, что после разблокировки коммуникаций для Армении откроются «новые возможности развития». Это также увеличит влияние Еревана.