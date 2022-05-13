В Хабаровском крае отработали прикрытие бомбардировщиков истребителями
Хабаровск, 13 мая, 2022, 10:16 — ИА Регнум. Истребители и бомбардировщики ВКС России, дислоцированные в Восточном военном округе (ВВО), отработали в Хабаровском крае совместное выполнение лётно-тактических задач. Об этом 13 мая сообщает пресс-служба ВВО на сайте Минобороны РФ.
На завершающем этапе учений экипажи истребителей и бомбардировщиков выполнили по наземным групповым целям на авиационном полигоне электронные пуски ракет воздух-земля различных типов.
Отмечается, что в учебных полётах наряду с опытными экипажами были задействованы и молодые лётчики.
Как сообщало ИА REGNUM, учения российских атомных подводных лодок «Вепрь» и «Казань», в ходе которых была проведена условная торпедная стрельба, прошли в Баренцевом море.
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