Хабаровск, 13 мая, 2022, 10:16 — ИА Регнум. Истребители и бомбардировщики ВКС России, дислоцированные в Восточном военном округе (ВВО), отработали в Хабаровском крае совместное выполнение лётно-тактических задач. Об этом 13 мая сообщает пресс-служба ВВО на сайте Минобороны РФ.

Mil.ru Су-34

пресс-служба ВВО «Пилоты истребителей выполнили прикрытие бомбардировщиков Су-34 при следовании их в район выполнения лётно-тактических задач. Также лётчики многоцелевых истребителей отработали элементы воздушного боя на различных высотах, выполнили поиск, сопровождение и перехват самолётов условного противника, роль которых выполняла группа истребителей-бомбардировщиков».

На завершающем этапе учений экипажи истребителей и бомбардировщиков выполнили по наземным групповым целям на авиационном полигоне электронные пуски ракет воздух-земля различных типов.

Отмечается, что в учебных полётах наряду с опытными экипажами были задействованы и молодые лётчики.

Как сообщало ИА REGNUM, учения российских атомных подводных лодок «Вепрь» и «Казань», в ходе которых была проведена условная торпедная стрельба, прошли в Баренцевом море.

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