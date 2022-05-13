Санкт-Петербург, 13 мая, 2022, 10:33 — ИА Регнум. В рамках мероприятий ко дню основания Санкт-Петербурга пройдёт десятый гала-концерт «Классика на Дворцовой». Об этом 13 мая сообщили в пресс-службе Смольного. Главная площадь Северной столицы под открытым небом соберёт лучших оперных певцов мира.

Дарья Драй ИА REGNUM Дворцовая площадь

«За эти годы гала-концерт «Классика на Дворцовой» стал своеобразным творческим брендом города и одним из самых ожидаемых культурных событий в преддверии сезона белых ночей. Каждый год в мае главная площадь нашего города превращается в большой оперный зал под открытым небом», — заявил губернатор города Александр Беглов.

Для жителей и гостей города исполнят лучшие арии всемирно известных опер, также прозвучат партии из популярных оперетт и бессмертные эстрадные хиты прошлого века. Музыкальное сопровождение обеспечит Академический симфонический оркестр Петербургской филармонии. Дирижировать будет Денис Власенко.

В другой части программы зрители смогут увидеть выступления танцевальных коллективов. Среди них труппа Театра балета имени Леонида Якобсона, представители театра Мюзик-холл и других коллективов.

Отметим, что в этом году жители и гости города отметят 319 лет со дня основания Петербурга. Традиционно к этому ко дню в городе готовят разнообразные мероприятия.