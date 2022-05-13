Госдума может отменить штрафы за неиспользование земельного участка
Москва, 13 мая, 2022, 10:15 — ИА Регнум. Законопроект об отказе от штрафа за неиспользование земельного участка из-за отсутствия инфраструктуры внесли в Госдуму депутаты от «Единой России» во главе с Сергеем Неверовым, передает корреспондент ИА REGNUM 13 мая.
Предлагается дополнить статью 8.8 КоАП примечанием, уточняющим, что не является административным правонарушением неиспользование земельных участков, которые предоставлены отдельным категориям граждан из-за отсутствия инженерной или транспортной инфраструктур, необходимых для использования участков по целевому назначению.
Сейчас штраф за неиспользование земельного участка, предназначенного для жилищного или иного строительства, садоводства, огородничества, в случае, если обязанность по использованию такого земельного участка в течение установленного срока предусмотрена федеральным законом, составляет до 700 тыс. рублей.
Читайте также:Законопроект, ускоряющий изъятие неиспользуемых сельхозземель, внесен в ГД