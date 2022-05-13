Москва, 13 мая, 2022, 10:15 — ИА Регнум. Законопроект об отказе от штрафа за неиспользование земельного участка из-за отсутствия инфраструктуры внесли в Госдуму депутаты от «Единой России» во главе с Сергеем Неверовым, передает корреспондент ИА REGNUM 13 мая.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Предлагается дополнить статью 8.8 КоАП примечанием, уточняющим, что не является административным правонарушением неиспользование земельных участков, которые предоставлены отдельным категориям граждан из-за отсутствия инженерной или транспортной инфраструктур, необходимых для использования участков по целевому назначению.

Сейчас штраф за неиспользование земельного участка, предназначенного для жилищного или иного строительства, садоводства, огородничества, в случае, если обязанность по использованию такого земельного участка в течение установленного срока предусмотрена федеральным законом, составляет до 700 тыс. рублей.

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