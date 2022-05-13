Киев, 13 мая, 2022, 10:15 — ИА Регнум. Украинская певица Тина Кароль высказалась в адрес российского исполнителя Григория Лепса. Она написала пост, в котором обратилась к музыканту, в своём аккаунте в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Okras Григорий Лепс

В тексте публикации Кароль угрожала Лепсу. «Нутро животного… Заезжай поглубже, не убегай так быстро. Мы встретим тебя, как следует! Ты будешь пищей для червей», — написала она.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Григорий Лепс посетил ДНР, чтобы выступить перед раненными российскими солдатами. «Мы приехали поддержать ребят, попеть. Надеюсь, мы немного отвлечём их от этих тяжёлых будней. Зайдём в госпитали, проведаем ребят, раненых детей, раненых бойцов», — рассказал артист в своих соцсетях.