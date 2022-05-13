Канберра, , 10:20 — REGNUM 13 мая министр обороны Австралии Питер Даттон сообщил на пресс-конференции, что Силам обороны страны удалось засечь китайское разведывательное судно, которое сейчас держит курс на Дарвин, столицу Северной территории. Спустя какое-то время телеканал Nine News публиковал данные министерства обороны Австралии о параметрах судна и его примерном курсе.

Китайский боевой корабль U.S. National Archives

По предварительным данным, разведывательное судно называется «Хайвансин». Оно принадлежит Военно-морскому флоту Народно-освободительной армии Китая и является вспомогательным разведывательным кораблем класса Dongdiao.

«Хайвансин» вошел в исключительную экономическую зону Австралии утром 6 мая. К 8 мая он находился уже в 70 морских милях от станции связи имени Гарольда Э. Холта к северу от Эксмута (город на Северо-Западном мысе в Западной Австралии).

Затем судно развернулось и направилось на север и к 13 мая оно было обнаружено у порта Брум, предположительно направляясь в сторону Дарвина.

Министр обороны страны Питер Даттон уже назвал действия корабля Китая «актом агрессии».

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