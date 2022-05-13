Санкт-Петербург, , 10:25 — REGNUM Жителям Санкт-Петербурга не стоит паниковать из-за угрозы завоза холеры беженцами. Последний случай этого заболевания в городе регистрировался 30 лет назад, сообщили 13 мая ИА REGNUM в аппарате вице-губернатора Олега Эргашева, курирующего здравоохранение.

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Как отметили в Смольном, вспышка холеры в Петербурге была 1918 году, когда шла Гражданская война, царили голод, холод и разруха.

«Большая эпидемия, когда погибло 7 тысяч человек, закончилась осенью 1831 года, единичные завозные случаи отмечались в 1992 году и на сегодняшний день ситуация остаётся абсолютно стабильной. У нас нет ни одного зарегистрированного случая. В Петербурге нет холеры», — подчеркнули в аппарате вице-губернатор.

Чтобы не допустить завоза опасного заболевания, необходимо не забывать про элементарные правила гигиены: тщательное мытьё рук, кипячение воды и обязательное мытьё овощей и фруктов перед употреблением.

Напомним, 28 апреля главный санитарный врач России Анна Попова подписала постановление о дополнительных мерах по профилактике холеры. Постановление предусматривает широкий комплекс подготовительных и профилактических мер. Руководителям территориальных органов Роспотребнадзора во всех регионах страны до 1 июня было поручено провести оценку готовности госпитальной и лабораторной базы, организовать теоретическую и практическую подготовку медицинских работников.

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