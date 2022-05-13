Ростов-на-Дону, 13 мая, 2022, 10:15 — ИА Регнум. За минувшие сутки через пункты пропуска на границе в Ростовской области на территорию России прибыли свыше 18 тыс. беженцев из республик Донбасса. Об этом 13 мая сообщает пограничное управление ФСБ России по Ростовской области.

Cap.ru Встреча беженцев из Донбасса

«За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 18 тысячи граждан», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на первые социально значимые объекты Мариуполя снова начата подача электроэнергии.