Пенза, 13 мая, 2022, 10:12 — ИА Регнум. В Пензенской области план мероприятий по искусственному лесовосстановлению выполнен на 101,2%. В регионе высадили 253,6 гектаров леса, из них в рамках нацпроекта «Экология» работы проведены на площади более 70 гектаров, сообщает минлесхоз области.

Minleshoz. pnzreg.ru Лесовосстановление в Пензенской области

По дополнению ранее созданных лесных культур на территории Пензенской области проведены мероприятия на площади 803,8 гектар или на 102,4%. По посеву семян лесных растений в лесопитомниках региона проведены работы на площади 2,55 гектаров.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Пензенской области ликвидировали четыре лесных пожара.

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