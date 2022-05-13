Хельсинки, 13 мая, 2022, 10:11 — ИА Регнум. Телеканал AMC приобрел права на создание сериала на основе популярной видеоигры Alan Wake финской студии Remedy. Об этом 13 мая сообщает портал Eurogamer.

Скриншот с YouTube Alan Wake 2

Отметим, что о планах выпустить экранизацию Alan Wake разработчики сообщили ещё в 2018 году, таким образом, дело сдвинулось с мёртвой точки лишь четыре года спустя. При этом в Remedy пока ничего не рассказали о проекте и отметили, что несмотря на шаг со стороны AMC, «до сериала ещё далеко».

Напомним, оригинальная игра Alan Wake в жанре психологического экшен-триллера вышла на консоли Xbox 360 14 мая 2010 года. Remedy выпустила ремастер (старая игра с улучшенной графикой и новыми функциями) Alan Wake 5 октября 2021 года, а 9 декабря 2021-го студия анонсировала сиквел Alan Wake 2.