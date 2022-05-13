Краснодар, 13 мая, 2022, 10:10 — ИА Регнум. Московский ЦСКА одержал победу над краснодарским клубом «Локомотив-Кубань» в четвёртом матче полуфинальной серии баскетбольной Единой лиги ВТБ. Встреча прошла в Краснодаре и завершилась со счётом 94:84.

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Самым результативным игроком матча стал защитник «Локомотива-Кубани» Эррик Макколлум, на счету которого 34 очка. У ЦСКА форвард Уилл Клайберн и защитник Алексей Швед набрали по 21 очку.

ЦСКА победил в серии до трёх побед со счётом 3-1 и вышел в финал Единой лиги ВТБ, в котором сыграет с победителем полуфинальной серии между казанским УНИКСом и петербургским «Зенитом».