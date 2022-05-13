Токио, 13 мая, 2022, 10:07 — ИА Регнум. В Японии столицу Молдавии теперь будет называть не Кишинёв, а Кишинэу. Решение изменить написание молдавской столицы приняло министерство иностранных дел Японии. Об этом сообщается на сайте японского внешнеполитического ведомства 13 мая.

Иван Шилов ИА REGNUM Молдавия

В министерстве пояснили, что такой шаг связан с ситуацией в Приднестровье. Таким образом Токио стремится продемонстрировать солидарность с Молдавией.

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«Япония последовательно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Республики Молдавия, решительно поддерживает единую Европу и будет продолжать поддерживать усилия Республики Молдавия по европейской интеграции», — говорится в сообщении японского МИД.

В ведомстве пояснили, что написание столицы Молдавии на японском языке изначально основывалось на русскоязычном топониме. Теперь будет использоваться вариант, официально принятый в Молдавии и имеющий румынские корни.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что молдавские власти стараются сделать всё, чтобы ситуация в стране оставалась стабильной на фоне обстановки в Приднестровье. По её словам, внутренние противостояния привели к инцидентам в Приднестровье, и это вызывает обеспокоенность.