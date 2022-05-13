Ростов-на-Дону, 13 мая, 2022, 10:07 — ИА Регнум. С начала мая российско-украинскую границу пересекли более 142 тыс. мирных жителей Донбасса и с Украины, передаёт корреспондент ИА REGNUM 13 мая со ссылкой на сведения, предоставленные пресс-службой пограничного управления ФСБ России.

Александр Погожев ИА REGNUM Беженцы в электричке следуют из Таганрога в Ростов-на-Дону

Наплыв вынужденных переселенцев в Ростовской области наблюдается в последние дни. Так, 11 мая сообщалось о 17 тыс. беженцев, прибывших в Россию, 12 мая — о 15,5 тыс. мирных жителей Донбасса и Украины, 13 мая — о 18 тыс. людей, покинувших свои дома.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области, граничащей с Донбассом, с 19 февраля действует режим ЧС. Всего в Россию из ДНР и ЛНР, а также с Украины эвакуировали более 1,1 млн человек.