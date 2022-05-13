Мариуполь, ДНР, 13 мая, 2022, 10:06 — ИА Регнум. На первые социально значимые объекты Мариуполя снова начата подача электроэнергии. Об этом 13 мая сообщает министерство угля и энергетики Донецкой Народной Республики (ДНР).

Никита Третьяков ИА REGNUM Мариуполь

Уточняется, что накануне в Мариуполе было восстановлено электроснабжение больниц и станции скорой помощи, дерматовенерологического диспансера, мобильной станции «Феникс» и нескольких других объектов.

Также указывается, что энергетики ДНР составили список социально-значимых объектов, которые планируется подключать к электроснабжению в приоритетном порядке наряду с горожанами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в результате обстрела киевскими боевиками населенного пункта Верхнеторецкое в ДНР погиб один человек.