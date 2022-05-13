Москва, 13 мая, 2022, 10:06 — ИА Регнум. В Москве на ВДНХ в центре развития карьеры инновационно-образовательного комплекса «Техноград» открывается новый онлайн-курс по ораторскому искусству, сообщается на портале мэра столицы.

Андрей Ганжа ИА REGNUM «Оратор»

Курс «Речь — инструмент успеха личного бренда» запущен в рамках проекта «Мама онлайн». Образовательная программа включает в себя четыре вебинара.

Бесплатное обучение продлится с 17 по 26 мая, но требуется предварительная регистрация. Слушательницы курсов научатся регулировать дыхание, подберут подходящий тембр голоса, проработают упражнения, благодаря которым можно преодолеть страх и скованность.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве инновационно-образовательный комплекс «Техноград» на ВДНХ запускает новый онлайн-курс.

Читайте также: «Техноград» на ВДНХ запустил бесплатные онлайн-курсы