Москва, 13 мая, 2022, 10:06 — ИА Регнум. Санкции против России приведут к созданию новой архитектуры безопасности, в которой признается слабость вестернизированных концепций международных отношений, считает заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

«В итоге (из-за санкций) будет создана новая архитектура безопасности, в которой де-факто, а потом и де-юре признаются сложившиеся реалии: а) слабость вестернизированных концепций международных отношений типа «Порядка, основанного на правилах» и пр. бессмысленного западного барахла; б) крах идеи американоцентричного мира; в) наличие уважаемых мировым сообществом интересов у тех стран, которые находятся в острой стадии противоречия с западным миром», — написал Медведев в телеграм-канале.

По его мнению, в результате будут образованы новые международные альянсы стран, «основанные на прагматических, а не идеологических англосаксонских критериях».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Медведев заявил, что у происходящего в данный момент на территории Украины конфликта всегда имеется риск перехода его в полноценную ядерную войну.

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