Ижевск, 13 мая, 2022, 10:05 — ИА Регнум. В отношении 55-летней жительницы Каракулинского района вступил в законную силу приговор по статье о заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве из хулиганских побуждений. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества Удмуртии.

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В феврале женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, позвонила в экстренную службу, сообщив о взрыве, который произойдет на одной из улиц в селе Каракулино. Сообщение было передано в правоохранительные органы. При проверке на месте никаких взрывных устройств обнаружено не было.

Приговором суда женщине назначили наказание в виде одного года ограничения свободы. Суд учел смягчающие обстоятельства, в том числе состояние здоровья подсудимой.

Как сообщало ИА REGNUM, в Петропавловске-Камчатском утром 11 мая в очередной раз, 21-й с начала 2022 года, из-за поступивших сообщений о заложенных взрывных устройствах в школах эвакуировали весь персонал и учащихся.

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