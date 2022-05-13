Москва, 13 мая, 2022, 10:03 — ИА Регнум. До тех пор пока экономическую политику России будут определять либералы, в РФ не появится дешевого кредита, а значит, будет невозможно массовое импортозамещение. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 мая заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин (СРЗП). Так он прокомментировал перспективы российского импортозамещения на 2022 год.

Politikus.ru Михаил Делягин

«Прежде всего, нужно уточнить, что понимается под термином «импортозамещение», — сказал Делягин. — Министр экономического развития разъяснил нам, депутатам, что представление о том, что импортозамещение — это замена импорта на собственное производство, — это устарелое представление. И что замена импорта из Европы на импорт из Китая – это тоже импортозамещение. Если использовать такой подход, то импортозамещение в целом будет успешным. За исключением некоторых товаров, которые Китай нам поставлять не сможет или откажется».

Если же отталкиваться от реального смысла слов, то, как полагает Делягин, для успешного импортозамещения нужно две вещи.

«Во-первых, нужен дешевый кредит. Государство, вымаривая страну искусственно созданным денежным голодом, лишало нашу экономику возможности развиваться. И лишает по сей день, — сказал Делягин. — А дешевый кредит возможен только при ограничении финансовых спекуляций и ограничения произвола монополий. До тех пор, пока нашу экономическую политику будут определять либералы, которые служат интересам финансовых спекулянтов и олигархов, дешевый кредит невозможен, и соответственно, невозможно массовое импортозамещение. Точечное импортозамещение вполне возможно».

С другой стороны, как пояснил Делягин, в РФ нужно развивать технологии.

«А для развития технологий нужны рабочие и инженеры. Но у нас полная коррупция в науке. Чудовищная. Вплоть до прямого рисования результатов. У нас разрушена независимая экспертиза. Экспертиза представляет те или иные лоббистские группировки. Но самая главная проблема заключается в том, что наша система образования нацелена на дебилизацию людей, на массовое отучение людей мыслить. Это исключает возможность развития технологий, — заявил Делягин. — Поэтому сегодняшняя политика импортозамещения возможна только в кусочно-разрывном виде».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, сможет ли РФ адаптировать экономику к новым условиям, высказалась депутат Госдумы Оксана Дмитриева («Партия роста»).