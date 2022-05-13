Чебоксары, 13 мая, 2022, 10:02 — ИА Регнум. В Чебоксарах возбуждено уголовное дело по факту происшествия на кондитерской фабрике. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Чувашии.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголовное дело

По данным правоохранителей, 5 апреля 2022 года в кондитерском цехе одного из чебоксарских предприятий оператору газовой печи оторвало правую кисть при очистке вафельной печи от пекарных отходов. В ведомстве отмечают, что женщина во время работы просунула руку внутрь оборудования.

Согласно материалам уголовного дела, ЧП произошло из-за нарушения правил охраны труда со стороны ответственных лиц предприятия, которые не обеспечили безопасность работ и допустили пострадавшую к очистке печи без соответствующего обучения.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 143 УК РФ («Нарушение требований охраны труда»). По делу назначен ряд экспертиз и устанавливаются ответственные за соблюдение требований охраны труда на предприятии.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2022 года возбуждено уголовное дело по факту ЧП в элеваторном цехе одного из предприятий в Чебоксарах. По данным правоохранителей, утром 19 ноября 2021 года аппаратчик цеха сорвалась с трёхметровой высоты, получив травму позвоночника.

Подробнее: В Чебоксарах завели ещё одно уголовное дело по факту ЧП на производстве