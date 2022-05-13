Москва, 13 мая, 2022, 10:02 — ИА Регнум. Для того, чтобы Россия могла успешно развивать собственное высокотехнологичное производство, нужно, чтобы ученые и инженеры получали достойную заработную плату. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 мая заявила депутат Госдумы Оксана Дмитриева («Партия роста»).

Assembly.spb.ru Оксана Дмитриева

«Рост оборонных расходов на закупку и разработку техники стимулирует развитие экономики. ВПК — это высокотехнологичное производство, которое при эффективном управлении тянет за собой гражданскую промышленность, — сказала Дмитриева. — Кроме того, санкции и гибридная война, так или иначе, требуют развития информационных технологий, разработок собственного софта и программного обеспечения, всего сопутствующего кластера IT. Запрет на высокотехнологичный экспорт в нашу страну из стран Запада потребует расширения и создания соответствующих производства и НИОКРа».

Как полагает Дмитриева, здесь успех зависит от того, сможет ли РФ удержать и создать условия для работы ученых и инженеров.

«Надо помнить, что их уже ценят и переманивают наши конкуренты. Мы 25 лет не платили ученым и инженерам достойную зарплату, если не будем делать это сейчас — проиграем. Цена адаптации к новым условиям — это экономический рост. Если все это будет сделано, то кризиса в российской экономике удастся избежать», — подытожила Дмитриева.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Дмитриева назвала самоубийственной политику дорогого кредита, которая проводится в РФ.