Тбилиси, 13 мая, 2022, 16:21 — ИА Регнум. Сегодня должны быть известны первые результаты медицинского исследования, проведенного Михаилу Саакашвили в тбилисской клинике «Вивамед», сообщает 13 марта грузинский телеканал «Мтавари архи».

(сс) thierry ehrmann Михаил Саакашвили

Параллельно с этим врачи альтернативного консилиума потребовали своего допуска к бывшему президенту.

Частный медицинский центр «Эмпатия» все ещё ждёт ответа от министерства юстиции Грузии, будет ли ему разрешено следить за состоянием здоровья Саакашвили и получать подробную информацию о проведённом лечении пациента.

По мнению врачей центра «Эмпатия», магниторезонансное томографическое исследование необходимо для большей точности определения состояния здоровья Саакашвили. Руководитель центра Мариам Джишкариани также требует, чтобы экс-президент был подвергнут токсикологическому исследованию, поскольку она считает, что состояние его здоровья было намеренно нарушено определенными лекарствами.

Напомним, что 12 мая Саакашвили был доставлен из тюрьмы города Рустави в частную тбилисскую клинику.