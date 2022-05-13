Москва, 13 мая, 2022, 10:00 — ИА Регнум. Власти РФ могут обеспечить рост российской экономики и ее успешную адаптацию к новым условиям, если откажутся от навязанных экономических догм. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 мая заявила депутат Госдумы Оксана Дмитриева («Партия роста»).

Assembly.spb.ru Оксана Дмитриева

«Если финансовые власти воспользуются моментом и откажутся от навязанных нам ранее экономических догм, то экономика может пройти самый сложный этап трансформации без падения производства, а наоборот, продемонстрировать рост. Тем более что внешнеэкономическая конъюнктура не так неблагоприятна, как кажется на первый взгляд, — сказала Дмитриева. — С одной стороны, мы видим разрыв кооперационных связей и удорожание логистики в целом, а с другой стороны, санкции подняли цены на нефть, газ и продовольствие, а это главные российские экспортные товары. Поэтому внешнеэкономическую конъюнктуру нельзя оценивать однозначно как неблагоприятную».

Как подчеркнула депутат, цена адаптации российской экономики — это инвестиционный процесс и экономический рост.

«Это реструктуризация и импортозамещение в нужном направлении. Источники для этого у нас есть — это положительное сальдо платёжного и торгового баланса, цены на нефть не 12 (как было в начале 1990-х годов), а 110 долларов за баррель. Однако, если проводить самоубийственную политику дорогого кредита, искусственного ограничения расходов, значительного профицита бюджета, то можно довести экономику до спада», — сказал Дмитриева.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Дмитриева рассказала, смогут ли власти РФ преодолеть кризисную ситуацию и какие шаги нужно сделать для этого.