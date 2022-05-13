Воронеж, 13 мая, 2022, 09:59 — ИА Регнум. Женщина погибла в результате обрушения ограждения балкона жилого дома в центре Воронежа утром 13 мая, сообщил корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Воронежской области Михаил Усов.

(сс) Angelo Giordano Обрушение

Трагедия произошла около 05:00 13 мая. На балконе квартиры на втором этаже дома № 37 по ул. Фридриха Энгельса обрушилось ограждение. 63-летняя хозяйка квартиры, которая в этот момент находилась на балконе, погибла.

«По факту происшествия прокуратурой района организована проверка исполнения законодательства в сфере ЖКХ. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — уточнили в прокуратуре.

Прокуратура также взяла под контроль ход процессуальной проверки, которую начали следственные органы.