Москва, 13 мая, 2022, 09:58 — ИА Регнум. Если власти России продолжат копить средства, замедляя тем самым экономический рост, то РФ ждет неминуемое падение производства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 мая заявила депутат Госдумы Оксана Дмитриева («Партия роста»).

O. Dmitrieva Оксана Дмитриева

«То, что сейчас происходит с российской экономикой — это не традиционный экономический кризис, — сказала она. — Когда мы говорим о кризисе, то имеем в виду неминуемый спад производства в связи с сокращением спроса. Будет ли сегодняшняя ситуация кризисной или нет, зависит исключительно от эффективности управления экономикой и действий финансовых властей. Если они продолжат ошибаться, сохраняя высокую ключевую ставку и, как следствие, дорогой кредит, если не будут расходовать средства от налоговых поступлений, в том числе от экспорта, а накапливать их, замедляя экономический рост, тогда нас ждёт неминуемое падение производства».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Михаил Хазин усомнился в том, что власти РФ смогут провести успешную политику импортозамещения.