Южно-Сахалинск, 13 мая, 2022, 09:57 — ИА Регнум. На Сахалин 14 мая обрушится мощный циклон, который принесёт сильные дожди, местами пройдёт мокрый снег, сообщается в телеграм-канале правительства островного региона.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Дождь

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По прогнозам специалистов ФГБУ «Сахалинское УГМС», днём 14 мая в Углегорском, Поронайском, Макаровском, Томаринском, Долинском, Холмском, Невельском, Анивском, Корсаковском городских округах, а также в Южно-Сахалинске пройдут сильные дожди, а местами очень сильные — 30 мм и более за 12 часов.

На следующий день, 15 мая, непогода доберётся до Ногликского, Тымовского, Смирныховского городских округов и Александровск-Сахалинского района. На этих территориях прогнозируются сильные дождь и мокрый снег, гололедные явления.

В реках Сахалина 15–16 мая ожидается резкий подъём воды — на 0,5-1,5 метра. Возможны подтопления сельхоз угодий.

Как сообщало ИА REGNUM, в России наступающее лето в целом не будет холодным, некоторое снижение средних температур ожидается в Центральном и Приволжском федеральных округах. Об этом 13 мая рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.