Посёлок городского типа Верхнеторецкое, ДНР, 13 мая, 2022, 09:57 — ИА Регнум. В результате обстрела киевскими боевиками населенного пункта Верхнеторецкое в Донецкой Народной Республике (ДНР) погиб один человек. Об этом 13 мая сообщает штаб территориальной обороны ДНР в своем телеграм-канале.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Свеча

«В результате обстрела вооруженных формирований Украины в Верхнеторецком погиб мужчина», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что в данный момент уточняются подробности произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за прошедшие 24 часа украинские вооруженные формирования 37 раз подвергли обстрелам территорию ДНР.