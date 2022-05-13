Ясиноватая, ДНР, 13 мая, 2022, 09:56 — ИА Регнум. Вооруженные украинские формирования вновь произвели обстрел города Ясиноватая в Донецкой Народной Республике (ДНР) из реактивных систем залпового огня «Град». Об этом 13 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Сайт объединения «Сибприбормаш» Реактивная система залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град»

Отмечается, что новый обстрел Ясиноватой был произведен украинскими нацистами в 09:40 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено 10 ракет из БМ-21 «Град».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вооруженные украинские формирования обстреляли из миномётов населенный пункт Старомихайловка в ДНР.