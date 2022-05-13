Томск, 13 мая, 2022, 09:56 — ИА Регнум. На территории Томской области установился повышенный класс пожарной опасности: 4 и 5. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной администрации со ссылкой на данные космического мониторинга.

ЦУР Томской области Лесной пожар в Томской области

За сутки сотрудники лесопожарных станций потушили семь лесных пожаров в Асиновском, Кожевниковском и Тимирязевском лесничествах на общей площади 236,3 га.

«Всего с начала года потушено 77 лесных пожаров, все они ликвидированы в течение первых суток. Средняя площадь одного составила 20,83 га (лесная — 12,21 га)», — добавили в администрации.